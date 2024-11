Ilgiorno.it - Il deposito della Nord. Una santabarbara tra sedie e scatoloni. Preso l’ultrà Ferrario

Leggi su Ilgiorno.it

in fila sul pavimento.ovunque. Scaffali. Materiale da bar. Poltrone accatastate. Lastre di lamiera. Un cartello in cima a un palo di ferro con la scritta "Tifosi Inter CN 69". Solo un magazzino, all’apparenza, protetto da tre porte basculanti che si aprono sul vialetto dei box di uno stabile di via Comotti, a Cambiago. Lì, nel tardo pomeriggio di venerdì, sono entrati gli investigatoriSquadra mobile che da mesi stanno scandagliando la galassia del mondo ultrà, scoprendo che in realtà quei locali apparentemente anonimi – come nelle riprese del TgR – erano anche il nascondiglio di un arsenale. Considerato che l’immobile sarebbe riconducibile all’ex capoAndrea Beretta, viene subito da pensare che lasia direttamente collegata agli interessi occulti di alcuni degli ex ras del secondo anello verde, finiti in cella a fine settembre nell’operazione "Doppia curva" che ha smantellato il direttivo del tifo organizzato di fede nerazzurra.