Grosso mister pragmatismo | Si può ancora migliorare

di Stefano Fogliani REGGIO EMILIA I numeri esaltano, la classifica anche. La ‘capolista se ne va’, cantano i tifosi neroverdi che sciamano oltre il Mapei Stadium mentre Fabio(foto) non se ne va, ma resta lì. Sul pezzo, come si dice, perché se i numeri sono importanti, avverte l’allenatore del Sassuolo "sarà altrettanto importante tenere le antenne dritte e recuperare le energie spese oggi contro un avversario di qualità. La difficoltà – la chiosa – sono sempre dietro l’angolo, quindi teniamoci stretto quanto stiamo facendo ma restiamo consapevoli che si può". Meglio di così, ribattono i numeri, non sarà semplice fare, ma tanto vale dar retta ae disporsi all’attesa di un derby – con la Reggiana, venerdi sera – cui i neroverdi arrivano davanti a tutti. "Quella è un’altra partita difficilissima e dovremo essere bravi a rispondere presente", dice, che tuttavia così avanti non guarda, anche perché da celebrare – senza trascendere, ovvio – c’è comunque l’ottava vittoria nelle ultime dieci gare.