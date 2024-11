Isaechia.it - Grande Fratello, Antonio Fico (ex frequentatore di Federica Petagna) ospite in radio: “Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi? Due cornuti!”

Leggi su Isaechia.it

Lo scorso martedì, durante la diretta del, la gieffina ed ex protagonista di Temptation Islandha ricevuto la visita di, cugino di Titty Scialò nonché sua ex frequentazione.Durante queste settimane trascorse all’interno della Casaha avuto modo di parlare conproprio della frequentazione con, che però è stata ridimensionata dalla ragazza e bollata come un semplice bacio durante una serata., però, ha dimostrato di pensarla diversamente e proprio durante la sua partecipazione al Gf ha voluto raccontare la sua verità, salvo poi essere interrotto da, che si è scagliato duramente contro il barista napoletano, invitandolo a tornare “a preparare cornetti”.Intervistato da Giada Di Miceli nel programma Non succederà più in onda suha parlato della situazione cone dei motivi per cui ha deciso di accettare l’invito nel reality:Io penso che mentre frequentavafrequentava anche me.