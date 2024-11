Oasport.it - Golf, Smyile vince il primo titolo in carriera sul Dp World Tour in casa. Cam Smith 2°, ottimo Filippo Celli

Leggi su Oasport.it

Elvis Smylie, ventiduenne del Queensland, è ilvincitore sul DPdel 2025. L’australiano si è infatti imposto nel torneo di apertura di stagione, il BMW Australian PGA Championship di Brisbane (2 milioni di dollari australiano e 3.000 punti per la Race to Dubai in palio), conquistando il suosulmaggiore in una tre giorni in cui hanno partecipato anche stelle del calibro di Came Jason Day. Smylie ha chiuso le 54 buche (la giornata di venerdì è stata cancellata a causa di un acquazzone abbattutosi sulla regione che ha reso ingiocabile il campo) con un-14 (65-67-67) a due colpi di distanza proprio sulla stella del LIV nonchè vincitore del The Open Championship 2022 Cameron, fermo a -12. Chiudono il podio altri 2 giocatori di, Marc Leishman e Anthony Quayle, in T3 a -11.