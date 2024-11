Ilfattoquotidiano.it - Florentino Perez: “La nuova Champions non si capisce. Più ottimista che mai sulla Superlega, perché non faremo la fine di Blockbuster”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Laè inutile e dannosa“. Arriverà la“nonladi“. E Rodri “non meritava il Pallone d’Oro“. Nell’assemblea dei soci del Real Madrid, il presidenteha parlato a lungo del futuro del calcio europeo, criticando duramente il nuovo format dellaLeague e rilanciando la proposta della. Il presidente dei Blancos non ha risparmiato nuove accuse alla Uefa e alla Fifa, dendo le loro strategie dannose sia per i club che per i calciatori. Il fulcro del suo discorso ha riguardato proprio il parallelo tra lacompetizione Uefa e la sua idea di un torneo gestito dai club che garantisca le partite gratis per i tifosi, superando la crisi dei diritti tv.Le critiche allaha aperto il suo intervento criticando il nuovo format dellaLeague, che prevede un unico girone con più partite già nella prima fase: “Il formato è ingiusto e nessuno lo