Quotidiano.net - Emancipazione, esperienza di vita. Portachiavi solidali come segno. Avere un altro futuro è possibile

Leggi su Quotidiano.net

di Lorenzo Ottanelli Un’iniziativa per connettere le esperienze didelle donne di tutto il mondo verso l’. È questa la scelta di Conad Nord Ovest, che in questi giorni vende i suoifabbricati in Kenya dalle oltre 1.900 artigiane dell’impresa sociale Tujikuze, e che parte del ricavato andrà a sostenere i centri di Di.Re, Donne in Rete contro la violenza. Un impegno nella Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne, che vuole essere anche un simbolo, che fa parte della campagna: “Le donne saranno libere quando il rispetto avrà messo radici“, con Giulia Salemisponsor sui social e negli spot video. La campagna è stata presentata martedì nella sede di Pitti Immagine a Firenze con il direttore generale di Conad Nord Ovest, Marco Brambilla, il direttore del marketing dell’azienda, Maurizio Barsacchi, il fondatore di EFI, Simone Cipriani, la consigliera regionale di Di.