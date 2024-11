Due minorenni in moto contro automorti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.24 Grave incidente stradale sulla Statale 130, alle porte di Iglesias, in Sardegna, dove si sono scontrate un'automobile e una. Due giovani di 17 anni che erano a bordo dellahanno perso la vita. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e personale medico, che non ha potuto far altro che constatare la morte dei due ragazzi. Ferito il conducente dell'auto, che è stato soccorso in stato confusionale. La dinamica e le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.