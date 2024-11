Cityrumors.it - Covid 2024, la variante XEC pronta a dominare l’inverno

Leggi su Cityrumors.it

Efficacia dei vaccini, trasmissibilità e impatto: tutto ciò che sappiamo sul nuovo volto della pandemiaIlnon ha mai davvero abbandonato il palcoscenico, e laXEC potrebbe essere la nuova protagonista del. Mentre cene di Natale e brindisi di Capodanno si avvicinano, il rischio è che questo ceppo diventi l’ospite indesiderato delle festività., laXEC– Cityrumors.itSecondo gli esperti, XEC è destinata a imporsi comedominante nelle prossime settimane, con caratteristiche che richiedono attenzione ma senza allarmismi eccessivi.XEC, una ricombinante delle discendenti di Omicron, non si discosta significativamente dalle varianti target degli ultimi vaccini, come JN.1 e KP.2. “Sono molto simili”, spiega Nicole Doria-Rose, responsabile della sezione Antibody Immunity del Vaccine Research Center del National Institute of Allergy and Infectious Diseases.