Caos Ferrari è successo a Las Vegas | bufera tra Leclerc e Sainz

Ultimo aggiornamento 24 Novembre 2024 9:04 di redazioneParole forti da parte del pilota monegasco al compagno di scuderia mentre Verstappen festeggia il quarto titoloPoteva essere la giornata delleconfavoriti per una doppietta a Lasdopo gli ottimi tempi di qualifiche. Sia gli addetti ai lavori che i bookmakers riponevano grande fiducia nel duo del Cavallino rampante, ma alla fine solo uno è andato a podio.A vincere è stato George Russell, anche se il suoè stato oscurato dall’aritmetica conquista del Mondiale da parte di Max Verstappen che per la quarta volta consecutiva si laurea campione del mondo, scalzando così il pressing di Lando Norris arrivato in sesta posizione.L’olandese raggiunge quindi due mostri sacri della Formula Uno a quota quattro mondiali come Sebastian Vette e Alain Prost.