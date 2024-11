Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Zelensky si dice “pronto a vedere le proposte di Trump per la pace”. Putin cancella i debiti di chi si arruola

“Voglioledel nuovo presidente degli Stati Uniti d’America. Penso che accadrà a gennaio e credo che avremo un piano per porre fine a questa guerra”. Così Volodymyrnel corso della terza conferenza internazionale sul grano dall’. “Siamo aperti, lo ripeto anche ai leader dei paesi africani, asiatici e arabi – ha aggiunto secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda – siamo pronti ale loro”. Mentre la guerra inva avanti con i russi in costante avanzata e con Kiev che resiste a fatica i riflettori della comunità internazionale restano accesi sul futuro presidente degli Stati Uniti che tra due mesi è chiamato a dettare la nuova linea post-Biden. Nell’attesa il neo segretario generale della Nato Mark Rutte è volato in Florida dal tycoon per fare il punto sulle sfide della sicurezza che l’Alleanza sarà chiamata ad affrontare.