Isaechia.it - Temptation Island, Alessia e Lino tornano insieme: arriva la reazione di Siria (che nei mesi scorsi era stata duramente accusata da loro)

Leggi su Isaechia.it

La storia d’amore traGiuliano ePascarella ha conosciuto un nuovo inizio. Dopo essersi lasciati alla fine dellaesperienza a2024, i due hanno deciso di dare una seconda possibilità allarelazione. A fare il primo passo è stato, che ha organizzato una sorpresa romantica per riconquistare, come documentato nei video pubblicati sui social.Per dimostrare il suo pentimento e il desiderio di riprovarci,ha organizzato una serata speciale: un mazzo di rose rosse, una dedica musicale e persino l’acquisto di una stella con il nome della coppia, ““, come simbolo di un nuovo inizio. Durante la serata, ha regalato adun anello come segno d’impegno e una scritta al neon con la parola scusa faceva da sfondo al momento emozionante (clicca QUI per l’articolo).