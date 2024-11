Taranto-Benevento oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Le informazioni in merito alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Erasmo Iacovone valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di. La compagine pugliese, dopo un avvio di stagione decisamente complicato, hanno saputo rialzarsi ma ora sono reduci dalla sconfitta contro la Cavese e sperano di ritrovare qualche punto contro la grande favorita per la promozione inB., come seguire il matchLa capolista del girone C, dal suo canto, ha ottenuto un solo punto nelle ultime due sfide e adesso ha intenzione di ritrovare la vittoria per difendere il proprio primato in classifica e respingere gli assalti delle dirette avversarie. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 23 novembre alle ore 15:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252.