Svezia-Svizzera oggi, Finale Europei femminili curling 2024: orario, programma, tv, streaming

sabato 23 novembre, alle ore 9:00 andrà in scena sul ghiaccio di Lohja (Finlandia), ultimo atto dei Campionatidifemminile. Due squadre fortissime, pronte a sfidarsi in una battaglia epica. Le elvetiche rincorrono infatti l’ottavo successo continentale, mentre le nordiche il ventiduesimo, simbolo di una superiorità storica con pochi precedenti.Si prospetta una sfida avvincente e, per certi versi, quasi imprevedibile. Ricordiamo che la compagine elvetica ha staccato il pass per lasconfiggendo l’Italia con l’esemplificativo risultato di 3-7. Più impegnativa la partita delle svedesi, abili a battere la Scozia (poi piazzatasi al terzo posto) per 6-4.Entrambe le squadre vantano due capitane di altissimo profilo. Da una parte Silvana Tirinzoni, dall’altra la chirurgica Anna Hasselborg.