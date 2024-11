Spal-Torres oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi su Sportface.it

Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la sedicesima giornata del girone B di/2025. I sardi sono reduci da un pari e da una sconfitta nelle ultime due partite, che hanno fatto perdere quota in classifica e scivolare la squadra al quarto posto; la distanza da Ternana ed Entella è di una sola lunghezza, e servirà dunque una vittoria a Ferrara per rilanciarsi. Gli estensi però con due vittorie consecutive sono finalmente usciti dalla zona play-out, ma la situazione non permette di rilassarsi.RISULTATI E CLASSIFICA: come vedere il matchL’incontro andrà in scena nella giornata di sabato 23 novembre alle ore 17.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e insu Sky Go e su NOW. Sportface.