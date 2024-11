Slalom femminile Gurgl 2024 risultati e classifica prima manche | Shiffrin al comando exploit Colturi

Leggi su Sportface.it

e ladelladellodi, appuntamento della Coppa del Mondo/2025 di sci alpino. Nessuna sorpresa, c’è Mikaelaaldopo laprova della mattinata, con il suo 51.08 al traguardo. Ma la campionessa non potrà gestire nella seconda: Wendy Holdener è stata infatti protagonista di una grande prestazione terminata con un distacco di solamente +0.13 dalla campionessa statunitense. Più o meno mezzo secondo di margine, invece, su Katharina Liensberger, che continua a fornire segnali incoraggianti in questo avvio di stagione. Quarta posizione per una meravigliosa Lara: la 18enne italiana di nascita e albanese di passaporto con il pettorale n°27 si piazza a soli +0.63 da. Molto bene anche Camille Rast, che è sotto il secondo di margine dalla leader, così come Duerr e Moltzan.