Anteprima24.it - SERIE C/ Taranto-Benevento, segui la diretta testuale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutosi affrontano allo “Iacovone” nel sedicesimo turno di campionato. I giallorossi di Auteri sono in vetta alla classifica con 30 punti mentre i padroni di casa sono ultimi a quota 3, ma il club pugliese deve fare i conti con una penalizzazione di 10 punti. Mister Auteri, rispetto al derby contro l’Avellino, attua un po’ di turn over lasciando in panchina Lamesta, Lanini e Prisco optando per Borello, Starita e Viviani con Viscardi sull’out sinistro in difesa. Accanto a Berra c’è Tosca. Formazioni ufficiali(3-5-2): Del Favero; Marong, De Santis, Shiba; Verde, Schirru, Matera, Fiorani, Garau; Zigoni, Guarracino. A disp.: Meli, Papazov, Vaughn, Speranza, Iervolino, Giovinco, Zerbo, Sacco, Fabbro, Fiorentino, Battimelli. All.: Michele Cazzarò(4-2-3-1): Nunziante; Oukhadda, Berra, Tosca, Viscardi; Talia, Viviani; Borello, Simonetti; Starita, Manconi.