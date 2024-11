Serie C | il Padova allunga in testa al girone A Monopoli a caccia della vetta nel Girone C

Leggi su Sportface.it

Nella serata del 23 novembre vanno in scena cinque partite valide per la sedicesima giornatastagione 2024/2025 diC. Tra Casertana e Giugliano finisce in parità, con gli ospiti che segnano in extremis. Vittoria invece per il, che piega 1-0 il Potenza, mentre la Spal vince per 1-0 contro la Torres. La FeralpiSalò si impone con decisione in casa del Lumezzane, in una partita che termina 1-3. Infine, successo in trasferta anche per il, che piega il Lecco per 3-0.Partita vivace allo stadio Alfredo Viviani: nella prima frazione entrambe le formazioni ci provano con insistenza, ma all’intervallo la parità resiste. La gara si sblocca nella ripresa al 53?, quando Grandolfo sfrutta un’indecisioneretroguardia potentina e batte a rete per l’1-0 del. Il Potenza prova a reagire ma non riesce a creare grossi pericoli alla difesa biancoverde: i pugliesi portano a casa tre punti fondamentali, che permettono di salire al secondo posto, a cinque lunghezze dal Benevento capolista.