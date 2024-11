Lanazione.it - Scarti ammassati nel capannone. Il Comune è parte civile al processo

Leggi su Lanazione.it

MONTOPOLI Ildi Montopoli ha deciso di costituirsinela carico dei responsabili dell’accumulo di 640mila chili ditessili e altri rifiuti (compresi materiali misti) in undi via Meucci nella zona industriale di Fontanelle a Capanne. "La giunta comunale di Montopoli, visto il decreto di fissazione dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze–Sezione del Gip, pervenuto al protocollo dell’ente il 25 settembre 2024 e preso atto che ildi Montopoli risulta essere individuato qualeoffesa dal reato per il quale pende il procedimento penale", decide di costituirsi"per ottenere, con la pena che sarà ritenuta di giustizia, anche il risarcimento di danni materiali e morali conseguenti alla perpetrazione del reato contestato".