Promozione / Vismara 3-0 in casa dell'Appignanese ed aggancio al vertice della classifica

In attesa delle gare di domani l’undici di Fulgini si portano a pari punti con la Fermignanese confermando l’ottimo inizio di stagione. In gol Vagnarelli, Letizi e Beninati VALLESINA, 23 novembre 2024 – Seconda partita interna dei Mobilieri sotto la guida del mister Canesin.Primo tempo equilibrato che si ravviva sul finale quando Giacchetta (42?) dice no aad una conclusione degli ospiti. Nella ripresa solo. Al 3? Vagnarelli sblocca il risultato. I padroni diprovano a reagire sbilanciandosi all’offensiva ma non trovano mai la giusta opportunità per colpire.Il raddoppio in contropiede al 35? con Letizi.Sul finale, su palla inattiva, al 45? Beninati trova il tiro giusto del 3-0 e chiude la partita.APPIGNANESE – Giacchetta, Rapaccini, Fermani , Ghannaou (Medei, Picchio, Brandi, Pasqui (Ayman), Gagliardini N.