Orari delle messe della diocesi di Prato

nelladiper l’inverno 2024-2025. VICARIATO CENTRO Cattedrale: 9-10,30-12-19 (prefestivo: 18) S. Agostino: 8,30-10-11,30-18,30-21,15 (prefestivo: 18,30) San Bartolomeo: 9,30 – 11 (prefestivo: 17,30) San Domenica: 10,30 – 18 (prefestivo:18) San Francesco: 8,30-10-11,30-18 (prefestivo:18) S. MariaCarceri: 7,30-9-10,30-12-18,30 (prefestivo:18,30) S. Pier Forelli: 11 (prefestivo: 18) Spirito Santo: 8-11,30 (prefestivo: 18) Santa Caterina basilica: 8,30-17,30 (prefestivo: 17,30) Chiesa ospedale nuovo: 16,30 (prefestivo: 16,30) Madonna del Giglio: solo sabato ore 17 Misericordia via Convenevole: 11,15 (prefestivo: 17) Cimitero Misericordia: 8,30-10 (ultima domenica del mese anche 15,30) San Clemente: 8 VICARIATO EST Annunciazione Castellina: 7,30-10-11,30 (prefestivo: 18) Filettole: 8-11 San Martino a Gonfienti: 10 (prefestivo: 16) San Luca La Querce: 7-9 (Pizzidimonte)-10,30 (prefestivo: 16) Sacra Famiglia: 9-11-18,30 (prefestivo: 17,30) Santa Cristina: 10-11,30 (prefestivo: 18,30) Santa MariaPietà: 8- 9 (via Anile) – 10,30-12-17,30 (prefestivo: 17,30) Cappuccini: 11 (prefestivo: 16,30) Madonna dell’Ulivo: 8-10-11,30 (prefestivo: (18) San Pietro a Mezzana: 8,30 – 9 (Tontoli) – 10-11,30 (prefestivo: 18 – alle 17 a Casa Serena) Resurrezione: 8-10-11,30-17 (prefestivo: 18) San Giuseppe: 8,30-11-12,15 (prefestivo: 18) VICARIATO OVEST Ascensione Il Pino: 8-11 (prefestivo: 18) Gesù Divin Lavoratore: 8-10-11,15-18 (prefestivo: 18) Narnali: 8-10 (prefestivo: 18) Maliseti: 8-10-11,15 San Paolo: 7,30 (chiesino)-9,30-11 (prefestivo: 18) Viaccia: 8,30-11 (prefestivo: 18) Galciana San Pietro: 7,30-9-10,30-12-18 (prefestivo: 17) Sant’Ippolito in Piazzanese: 8-11 (prefestivo: 17,30) VICARIATO NORD Cerreto: 10 Coiano: 7,30-9,30-11 (prefestivo: 18) Figline: 8-10,30 (prefestivo: 17,30) Galcetello: 8,30-11-18,30 (prefestivo: 18,30) Santa Lucia: 8-11-17 (S.