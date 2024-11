Napoli maxi sequestro in vista del Capodanno | allarme per la bomba Sinner

Leggi su Dayitalianews.com

“I fuochi sequestrati dai carabinieri si presentano sempre in ambienti dove la polvere da sparo aleggia nell’aria e anche un cellulare che si surriscalda può innescare la deflagrazione. Delle vere e proprie bombe tenute alle intemperie e spesso esposte all’umidità che tende a renderle ancor più pericolose”. E’ quel che si legge nella nota del Comando provinciale dei carabinieri di.Così come avviene ogni anno quando si è in prossimità del Natale e dei festeggiamenti di fine anno, affiorano le novità nel mercato illegale degli ordigni pirotecnici, con tutti i pericoli, anche letali, che comportano.E non si arresta la, triste, tradizione tutta napoletana di dare il nome di un personaggio famoso del momento alla nuova, capace di staccare una mano con la sua esplosione.Ecco, quindi, la