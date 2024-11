Ilgiorno.it - Le tre vite (e i sogni) dell’inventore di Rockin’ 1000

Leggi su Ilgiorno.it

Tutta colpa di David Grohl. La passione per i Foo Fighters e il sogno di vederli suonare un giorno a Cesena ha regalato a Fabio Zaffagnini il sogno più sfrenato: una jam session di mille musicisti con cui sciogliere il cuore dell’eroe di “Learn to fly”. Missione compiuta nel 2015 con la tappa al Carisport di Grohl. È in quello slancio visionario divenuto realtà che l’ideatore del concertone svela “Da Zero a Mille - La storia die altri colpi di testa (più qualche lezione imparata a fatica)”, autobiografia che presenta lunedì alle 18 alla Mondadori di Piazza Duomo con Lodovica Comello e Michele Riva. A quella notte ne sono seguite altre da Parigi a Milano, da San Paolo a Lisboa. Fabio, perché la Comello? "Ha presentato il concertone del 2023 allo stadio di Cesena per raccogliere fondi per gli alluvionati.