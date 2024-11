Lanazione.it - La costa devastata. Bagni invasi dal mare: “Senza interventi la spiaggia sparirà”

Massa, 24 novembre 2024 – Uno scenario apocalittico ogni volta che piove, tira vento o ildecide di uscire dal suo contesto. Dal Bagno Europa invaso dalle onde, al viale aoff limits ogni volta che piove. Con buona pace dei balneari che sono costretti a fare la conta dei danni ogni volta che la Natura fa sentire la sua pre. Il lavarone invade le spiagge, gli stabilimenti sono ricoperti di sabbia. “Il copione si ripete e non si parla più ormai di singole zone – scrivono i balneari –, perché è l’intero litorale ad essere sotto attacconte della forza del. Non c’è davvero più tempo, rischiamo di vedere scomparire ladel comune di Massa. Si deve intervenire al più presto e adottare opere di difesa strumentali per proteggere la sabbia. Tutti i ripascimenti fatti vanno bene ma se la rena non viene difesa ad ogniggiata perdiamo metri cubi di sabbia e lasparisce sia in termini di profondità sia in termini di volume”.