Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Soliera (Modena): auto a Gpl si ribalta e si incendia. Morta una 26enne

, 23 novembre 2024 – L’che sie prende fuoco, la conducente che resta incastrata nell’abitacolo e muore: è un tragicoquello successo questa notte a, in provincia di. Intorno alle 2, in Strada Morello Confine, l’alimentata a Gpl, con a bordo la donna, una, si è rovesciata e poita. Allertati dai passanti, i vigili del fuoco del distaccamento di Carpi sono intervenuti per domare le fiamme che avvolgevano il veicolo ed estinguere l'incendio. Per la ragazza, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto presenti anche i carabinieri, per i rilievi del caso, e personale del 118. Sospesa la circolazione del tratto interessato dall'per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso.