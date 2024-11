Iodonna.it - Il materiale da plasmare in queste Feste è (come da tradizione) l'oro. Sotto forma di doni... brillanti

Natale è dietro l’angolo, e non è mai troppo presto per pensare ai regali, soprattutto quando il dono è indirizzato a una persona molto cara, oppure alla più importante, sé stessi. E cosa c’è di meglio di un gioiello prezioso per rendere felici le persone che amiamo? Una collana, un bracciale, degli orecchini o un anello. Nella tendenza jewelry del momento, l’oro, che torna a brillare nell’autunno-inverno 2024/2025. Oro o argento?scegliere i gioielli in base all’armocromia X Leggi anche › Momenti d’oro, gli orologi femminili (intramontabili) su cui investire adesso Classico, intramontabile, luminoso.