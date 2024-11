Gaeta.it - Commovente gesto di solidarietà per Kelvin Okhiria, il camionista scomparso in un incidente

Facebook WhatsAppTwitter Una storia di affetto e comunità si snoda intorno a, il giovanenigeriano che ha perso la vita in un recentestradale. Residente a Polla, in provincia di Salerno, da dieci anni,viveva il suo sogno di guidare camion e ora la sua famiglia affronta il difficile compito di riportare la salma nella patria d’origine. La comunità si mobilita per raccogliere i fondi necessari a coprire le spese del rimpatrio, dimostrando un forte senso diin un momento così tragico.La vita di, 26 anni, è arrivato in Italia circa dieci anni fa, cercando una nuova possibilità di vita. Dopo il suo arrivo via mare, è stato ospitato in un centro di accoglienza nel Vallo di Diano. Qui ha ricevuto un supporto fondamentale dalla cooperativa sociale Iskra, che gli ha permesso di integrarsi nella comunità locale.