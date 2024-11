Ilnapolista.it - Berrettini: «Ho ricostruito tutto da capo, le fondamenta del mio tennis, la motivazione e la forza mentale»

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Matteo, ilta italiano che a Malaga, in coppia con Sinner, ha ricordato perché a raggiunto con merito una finale di Wimbledon. Gli infortuni però lo hanno martoriato, adesso sembra tornato il “martello” di un tempo.Leggi anche: Coppa Davis, il doppio Sinner-è una Ferrari: ci portano in semifinale: «La vita è sempre una questione di equilibrio»Tra lui e Sinner c’è un energia palpabile:«Jannik è un ragazzo speciale, anche se è il numero 1 si comporta con l’umiltà dell’ultimo arrivo. Sto prendendo spunto dalla sua voglia di migliorare sempre. Uno così lo guardi e ti domandi in cosa potrebbe crescere ancora, eppure lui cerca sempre di fare di più. Un’ispirazione».Quello diè stato un anno di rinascita:«In passato ho raggiunto risultati più importanti di quelli avuti quest’anno, ma stavolta partivo da una base traballante.