Belahyane osservato speciale | in Verona-Inter al centro del gioco

Leggi su Inter-news.it

avrà i riflettori accesi su. E ilcampista vivrà la sua occasione con la responsabilità totale della creazione del– Redasarà l’di. Il marocchino è stato lanciato come titolare da Zanetti ed è una delle sorprese di questa Serie A. Tanto da entrare nei radar di mercato delle big italiane. Per i nerazzurri quindi la partita diventa l’occasione di studiarlo da vicino. E il contesto lo responsabilizzerà al massimo.ALDEL– In casainfatti devono fare i conti con l’assenza di Duda, infortunatosi in nazionale. Un fatto non banale. Lo slovacco infatti è il referente assoluto della mediana di Zanetti. Da lui passano tutti i palloni ed è lui a dettare i tempi, die del pressing.