Ilgiorno.it - Artigiani in via d’estinzione: in provincia di Milano 43mila posti di lavoro vacanti. Ecco i settori più in cerca

Leggi su Ilgiorno.it

– Chi bussa alle porte di piccole botteghe, cantieri, laboratori e capannoni perre? Sempre meno persone. Eppure c’è bisogno di mani esperte o di giovani disa imparare un mestiere, tra quelli che forse oggi troppi considerano d’altri tempi. Con il risultato che certe figure stanno scomparendo. È quanto emerge in un’indagine di Unionedei mesi scorsi, che ha coinvolto 500 aziende associate: il risultato è che ci sonodi, turnover incluso, nelle 88mila imprese artigiane della Grande. Con il 40% tra queste che prevede di effettuare almeno un’assunzione. Ma gli imprenditori, evidenzia l’Unione, faticano a trovare il personale. “Almeno un titolare su cinque sa che, se avrà la fortuna di incrociare nel giro di un anno un lavoratore su misura, dovrà mettere sul piatto almeno tra il 5 e 10% in più della retribuzione minima contrattuale per non farselo sfuggire o limare i turni serali e del weekend.