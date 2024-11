Lortica.it - Arezzo, analisi e strategie: cosa manca per il salto di qualità?

L’anno scorso, l’ha seguito il gioco dinamico impostato da mister Indiani, puntando molto sulle fasce. Pattarello, con i suoi strappi, ha deciso diverse partite, supportato inizialmente dalla regia di Settembrini e, nella parte finale, da Guccione. Spesso entrambi hanno sfruttato lanei passaggi, con Mawuli come perno davanti alla difesa e un Coccia capace di incisive progressioni sulla fascia. Questo sistema aveva messo Gucci nelle condizioni ideali per segnare ben 12 gol.E quest’anno?Abbiamo un Egunseye che sembra poco adatto al nostro gioco, un Tavarnelli con un buon senso della porta e la voglia di cercare il tiro, un tenace Righetti e un affidabile Chiosa. Tuttavia, nonostante due punti in più rispetto alla fine del girone d’andata dello scorso anno, c’è qualche non funziona.