A San Giorgio di Terre Roveresche tre iniziative contro la violenza sulle donne

(Pesaro Urbino), 23 novembre 2024 – Nel municipio di San(Comune di), domani e lunedì, si terranno trelegate alla Giornata internazionale per l’eliminazione dellale. Gli eventi sono a cura della Pro Loco del paese con la collaborazione del Comune di. Il via scatterà domattina alle 9,30 con la “Camminata di sensibilizzazione”: ritrovo dei partecipanti al campo sportivo, da dove inizierà un corteo su un percorso di circa 3 chilometri, che prevede alcune tappe durante le quali verranno lette poesie per stimolare la riflessionediverse forme nelle quali si può manifestare la, fino a sfociare nel femminicidio. Alle 11,30 il corteo raggiungerà il MuSA (Museo Storico Ambientale) per l’inaugurazione della mostra pittorica dal titolo “La donna e i suoi colori” dell’artista Giovanna Brunetti.