Verona Zanetti | Contro l’Inter serve essere perfetti

Leggi su Sportface.it

ritrovare il miglior. La squadra si è riunita solo ieri, Duda – un giocatore importante – è fuori. Oggi l’allenamento sarà fondamentale. Vogliamo fare una grande partita“. Così Paoloalla vigilia della partita trae Inter. “Lo scorso anno non ero allenatore di quest squadra, ma mi ricordo cosa è successo. E’ stato detto tanto, nonche io aggiunga altro. Arbitro? Non ci deve interessare né la sua età né la sua provenienza, sono sicuro si concentrerà per dare il massimo, così come noi”. Sulla partita da fare: “osare, ma mantenendo il giusto equilibrio, cercheremo di fare una partita equilibrata. Con chi è rimasto abbiamo lavorato sulla fase difensiva, migliorandone i dettagli. Per questa partitaalzare l’asticella“.continua: “La ricerca della continuità di prestazione deveil nostro obiettivo,costruire un nucleo forte, come quello vistola Roma.