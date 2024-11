Gaeta.it - Tragedia a Basovizza: muore donna di 60 anni dopo un incidente di caccia

Una drammatica vicenda ha scosso la comunità di Trieste, dove unadi 60ha perso la vita all'ospedale di Cattinara,essere rimasta ferita in undiavvenuto questa mattina a, una località situata nei pressi del Sincrotrone. I dettagli dell'sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, mentre i fatti continuano a suscitare preoccupazione e tristezza tra i residenti.La dinamica dell'L'è avvenuto durante una battuta diche coinvolgeva la vittima, Denise Marzi Wildauer, e alcuni amici. Secondo le prime ricostruzioni, laè stata colpita da diversi pallini da, che l'hanno raggiunta in zone critiche quali le gambe e il basso ventre. La complessità della situazione è accentuata dal fatto che l'arma che ha sparato potesse appartenere a una persona presente nel gruppo, rendendo la dinamica del ferimento ancora più difficile da delineare.