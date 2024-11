Nerdpool.it - Spellbound – La Recensione

è il nuovo film d’animazione targato Netflix, disponibile da oggi sulla piattaforma, godibile da grandi e piccini.Ellian è una giovane principessa: allegra, piena di vita e di amici. È ufficialmente entrata nell’età dell’adolescenza, ma non è una ragazza ribelle, non disobbedisce ai genitori e non è scontrosa con gli altri: è giudiziosa, simpatica e responsabile. La sua vita sembra perfetta, eppure non è così: da un anno i suoi genitori, il re e la regina del regno, sono caduti vittima di un incantesimo e sono stati trasformati in mostri. Ellian e i suoi collaboratori (nonché amici e confidenti) a corte fanno di tutto per nascondere la verità al popolo, mentre cercano un antidoto per la maledizione e riportare i sovrani alla normalità. La principessa copre tutto il lavoro che normalmente spetterebbe agli adulti, mentre mamma e papà, a metà strada tra lucertole giganti e draghi, passano le loro giornate a mangiare schifezze e distruggere il palazzo.