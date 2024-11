Metropolitanmagazine.it - Sonic x Shadow Generations recensione: due al prezzo di uno!

Il dilemma del porcospino afferma che tanto più due esseri umani si avvicinano tra loro, molto più probabilmente si feriranno l’uno con l’altro. Però nessuno ha mai parlato di quanto fosse grandioso unire i due porcospini più veloci e amati della casa SEGA. Ovviamente parliamo di, che si uniscono in questa avventura “remastered” con nuovi livelli e nuove abilità da provare. Ne parliamo per voi nelladi, che abbiamo giocato per voi.Torniamo indietro di 13 anniÈ il 2011, il natale è alle porte e i bambini, amanti della saga del porcospino più veloce della galassia, sono pronti ad assaporare la loro copia remastered in 2.5D di, rilasciato per console di vecchia generazione. Eravamo feliciIl gioco è il primo della saga ad essere stato doppiato in italiano, a differenza dei giochi precedenti che avevano a disposizione solo i sottotitoli in italiano, con l’audio in inglese.