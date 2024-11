Calciomercato.it - Rivelazione Inter: “Sogno Hakimi e colpo a sorpresa” | VIDEO CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Per i nerazzurri c’è il possibile ritorno del terzino marocchino, attualmente al Psg, ma anche un acquisto dalla Serie ATutto pronto per riabbracciare la Serie A. Dopo due settimane di pausa, riparte il campionato italiano e a dare il bentornato è l’campione d’Italia. I nerazzurri sabato pomeriggio, ore 15, vanno sul campo del Verona per provare a sorpassare il Napoli in classifica in attesa della sfida di domenica pomeriggio tra gli azzurri e la Roma di Ranieri.: “CM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itInzaghi può contare su un Lautaro Martinez rinfrancato dallo splendido gol con la maglia dell’Argentina, sperando che il Toro confermi anche con l’di essersi messo alle spalle il periodo difficile.Intanto però c’è sempre il mercato che tiene banco e se una pecca può essere trovata alla rosa di Inzaghi è quella di non avere un giocatore in grado di fare la differenza sull’out destro.