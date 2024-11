Quifinanza.it - Multa da 5 milioni di euro per Foodinho (Glovo), violata la privacy dei rider

Leggi su Quifinanza.it

Il Garante per la protezione dei dati personali ha provveduto are la societàper una somma pari a 5di. Una sanzione decisamente gravosa, che sta riscuotendo una comprensibile eco. A molti il nome dell’impresa non dirà molto ma, è bene sottolinearlo, si tratta del nome dietro al marchioin Italia. Il motivo? L’uso di algoritmi incontestabili nell’ambito della gestione dei propriperÈ fatto divieto a, società dietro al marchio, di continuare nello sfruttamento di algoritmi per la gestione e il controllo dei. È quanto deciso dal Garante per la protezione dei dati personali, che pretende il pagamento di unadecisamente salata: 5di.Si parla nello specifico di sistemi automatizzati, chiamati a prendere vere e proprie decisioni in relazione ai lavoratori impegnati nelle consegne.