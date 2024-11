Ilrestodelcarlino.it - Morte di Federico Asta è omicidio stradale, indagato l’automobilista “arrivato all’improvviso”

Bologna, 22 novembre 2024 – “Non l’ho visto così vicino. Non so come sia stato possibile. Sono distrutto, dispiaciutissimo”. Così il giovane romeno di 26 anniper l’di, il “pasticcere dei vip” morto a 34 anni in un tragico incidente in scooter lo scorso 22 ottobre in viale Salvemini, ha raccontato al padre e a chi gli sta vicino. Il ragazzo, incensurato e difeso dall’avvocato Chiara Belletti, è sconvolto e, a quanto si apprende, ha già dato le opportune comunicazioni all’assicurazione per agevolare i risarcimenti. Subito dopo lo schianto, è stato sottoposto ai test per la positività ad alcol o sostanze stupefacenti, che sarebbero però risultati negativi. Il pm Andrea De Feis contesta al ventiseienne, che era a bordo della propria auto Honda Cr-v, l’omessa precedenza al pasticcere sul suo scooter Tmax nero, mentre con il Suv svoltava in via Einaudi.