Rompipallone.it - Mondiale per Club, incassi da paura per le italiane: ecco quanto guadagnano

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 22 Novembre 2024 14:42 di Giancarlo Spinazzolaper, svelate le cifre:guadagneranno Inter e Juventus per la sola partecipazione alla competizioneIlperè un cantiere aperto. Voluto fortemente da Gianni Infantino, presidente della Fifa, al momento sembra un qualcosa molto lontano dalla sua realizzazione. Dovrebbe andare in scena tra giugno e luglio 2025 negli Stati Uniti, il nome delle protagoniste lo abbiamo ma ancora manca tutto il resto. A partire dal broadcast che manderà in onda le immagini delle partite.Tasselli che Infantino, non senza difficoltà, sta cercando di far combiare e mettere tutti al suo posto. Di certo c’è la cifra ufficiale che sarà messa a disposizione deiche vi parteciperanno: si tratta di ben 600 milioni di euro, una cifra che non è definitiva perché dipende anche dagli accordi da sottoscrivere con le emittenti per i diritti tv ma anche dagli sponsor.