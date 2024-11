Oasport.it - LIVE F1, GP Las Vegas 2024 in DIRETTA: uno-due Ferrari con Sainz che precede Leclerc, quindi Mercedes e Haas

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.15 Piastri migliora e si trova ora in terza posizione a 233 millesimi da. Quarto Magnussen a 593.04.14piazza il record nei primi due settori e vola in 1:36.218 con 212 millesimi su! Uno-duea Las!04.13si rilancia ed è record nel T1, arriva al T2 con 751 millesimi su Hamilton,chiude in 1:36.430 ed è primo con 497 millesimi di margine.04.11 Hulkenberg conferma come lasia partita forte a Lased è quarto a 273 millesimi, subito davanti a Magnussen.04.10 Magnussen segna il record nel T1 ma non migliora il suo temponte. Hamilton con medie nuove inizia su parziali alti.04.09chiude il suo primo vero e proprio tentativo con le soft con il tempo di 1:37.012 ed è secondo a 85 millesimi.