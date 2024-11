Gaeta.it - La corsa agli sconti prenatalizi: il Black Friday mette alla prova il commercio locale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Con l’avvicinarsi dell’Avvento, il panorama dello shopping si riempie di offerte e, un fenomeno sempre più marcato a livello internazionale. Ilrappresenta uno degli eventi chiave, attirando un numero crescente di consumatori a investire nelle promozioni online. Tuttavia, questa tendenza solleva preoccupazioni per ilal dett, incapace di competere con le piattaforme internazionali e rimanendo così in una posizione difficile.Il predominio delle piattaforme onlineNel contesto dello shopping natalizio, le piattaforme dielettronico, specialmente Amazon, si affermano come i principali attori del mercato. Philipp Moser, presidente dell’Unioneturismo servizi Alto Adige, evidenzia come la maggior parte delle spese si concentri su queste piattaforme, con ilal dettche riesce a capitalizzare solo in parte sulle festività.