Notizie.com - “Ho ucciso mia moglie Francesca Deidda, mi pare impossibile”, l’orrore raccontato da Igor Sollai. L’Iss a 3 giorni dal 25 novembre: “La violenza modifica il dna”

, in carcere dal luglio scorso, ha confessato di aversua, i cui resti sono stati trovati in un borsone.È crollato a 6 mesi dal femminicidio ed un lungo periodo di riflessione. Maturato con ogni probabilità dal fatto che si trovava già in carcere per il delitto. Incastrato da prove schiaccianti e in attesa della rivelazione del solo movente.di 43 anni ha confessato di averla.“Homia, mi”,daa 3dal 25: “Lail dna” (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com“Non riesco a rendermi conto di quello che ho fatto, mi sembra”, ha detto l’uomo prima ai suoi avvocati, Carlo Demurtas e Laura Pirarba, e poi al pm Marco Cocco.