Lanazione.it - Gruppi di cammino "Cep-Barbaricina", si parte il 26 novembre

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 222024 – Prenderà il via martedì 26con ritrovo alle 10.30 in Piazzale Donatello a Pisa l’attività del nuovo gruppo di“Cep-” organizzato dalla Medicina dello Sport dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Lacipazione, come di consueto, è gratuita ed aperta a qualsiasi fascia di età. Per maggiori informazioni è possibile contattare i “walking leader” Luigi (348-0672713) e Carla (334-3835878). “Camminare in compagnia – spiega Carmine Di Muro, direttore della Medicina dello Sport aziendale – è una delle attività più semplici, economiche, divertenti e alla portata di tutti. Studi scientifici hanno dimostrato come questa attività possa aiutare a rimanere o tornare in salute dal punto di vista non solo fisico, ma anche psicologico in considerazione dei vantaggi portati dalla socializzazione che una camminata di gruppo porta con sé.