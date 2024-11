Gamerbrain.net - G.I. JOE: Wrath of Cobra: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi su Gamerbrain.net

G.I. JOE:ofè un’esplosione di adrenalina che mescola il fascino dei beat ‘em up degli anni ’80 con una modernità che non tradisce le aspettative dei fan storici. Sviluppato con evidente passione per il materiale originale, il gioco ci catapulta nel mondo delle action figure e dei cartoni animati che hanno segnato un’epoca. Ma attenzione: non è solo una lettera d’amore al passato, è un tributo pulsante che trova la sua identità nel presente.G.I. JOE:ofLa cura messa nella rappresentazione dei protagonisti è ammirevole. Duke, Snake Eyes, Scarlett e Roadblock sono più che semplici sprite: incarnano il cuore del franchise. Le loro mosse distintive e ilpersonalizzato riflettono le abilità che li hanno resi iconici. Vuoi un combattente veloce e letale? Snake Eyes fa al caso tuo.