Fondi per la locazione degli studenti | quasi 3 milioni per le università calabresi nel 2024

Facebook WhatsAppTwitter Il Ministero dell’e della Ricerca ha stanziato oltre 2e 900 mila euro per supportare glifuori sedeateneinel. Questo intervento mira a facilitare l’accesso all’istruzione superiore, rispondendo alle necessità abitativee riducendo le difficoltà economiche delle famiglie.Dettagli del finanziamentoLe risorse allocate ammontano a 2.952.200,22 euro, suddivise tra le istituzioni educative regionali. Glieleggibili per ricevere questo aiuto devono avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente non superiore a 20.000 euro e non devono già beneficiare di altri contributi pubblici per l’affitto. Questa iniziativa si propone di sostenere soprattutto coloro che si trovano in condizioni economiche svantaggiate, permettendo loro di dedicarsi agli studi senza l’ulteriore stress legato alla ricerca di un alloggio.