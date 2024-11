Dilei.it - Diabete nel gatto, come riconoscerlo ed affrontarlo

Leggi su Dilei.it

Ci sono tante similitudini tra l’essere umano e il suo amico a quattro zampe. Nel carattere, nel modo di rapportarsi con gli altri, nel dimostrare affetto ed empatia. Pur se i gatti tendono a preservare la loro libertà, in qualche modo risentono di chi vive con loro. Anche sul fronte della salute, peraltro, ci sono patologie che tendono ad avere gli stessi meccanismi e a presentarsi, in modo simile, sia nell’animale che nell’uomo. È il caso del. La forma felina della malattia, in qualche modo, ricalca quanto avviene nelmellito di tipo 2 nell’uomo. Ma cerchiamo di saperne di più.A rischio soprattutto i felini anzianiper ildi tipo 2 nell’uomo, anche nella malattia tende a manifestarsi in modo crescente con l’aumentare dell’età. Più l’animale invecchia più crescono i rischi, legati soprattutto a meccanismi di ridotta produzione di insulina da parte del pancreas e all’aumento delle cause di resistenza all’insulina, che quindi risulta meno efficace nel controllare la glicemia.