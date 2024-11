Cultweb.it - Di cosa parla Adorazione, la nuova serie di Netflix, ispirata al romanzo di Alice Urciuolo

ha lanciato unache sta catturando l’attenzione dei giovani e che rientra nel genere Young adult con risvolti mistery. Si tratta di, liberamenteall’omonimodie presentata in anteprima adnella Città alla Festa del Cinema di Roma. Divisa in sei episodi, esplora le profondità dell’ossessione, dell’amore e dell’amicizia, riflettendo le complessità dell’adolescenza e i suoi risvolti più tragici.Tutto inizia in un giorno d’estate come tanti a Sabaudia. La scuola è appena terminata, Vanessa ed Elena, come gli amici che compongono il loro gruppo, si stanno preparando a vivere le vacanze. La seconda, però, scopre di dover rinunciare ai suoi progetti a causa della bocciatura. Questo evento scatena in lei atteggiamenti autolesionistici e un desiderio di scappare dalla vita di provincia.