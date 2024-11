Lanazione.it - Attore porno fermato in Egitto. La mamma: “Ho paura per lui”

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 22 novembre 2024 – L’italo-egiziano Elanain Sharif, 44 anni, residente a Terni, è stato arrestato al Cairo il 9 novembre e di lui si sono perse le tracce. LaLobna Ahmed è disperata e da giorni è inper cercare di capire come salvare il figlio, prima detenuto al Cairo e ora, a quanto pare, trasferito in un carcere di Alessandria d’. Dall’Italia la sta aiutando l’avvocato Alessandro Russo, che ha avvisato la Farnesina e sta cercando di coinvolgere quante più istituzioni possibili, per evitare quello che potrebbe diventare un secondo ‘caso Regeni’. Di Elanain Sharif non si hanno notizie dal 9 novembre, quando è atterrato all’aeroporto del Cairo con lae la moglie. A quel punto è stato condotto in una stanza dell’aeroporto, come ha raccontato laall’avvocato Russo, e ne è uscito in manette.