Arnautovic ultimo ‘mattatore’ del Verona | occasione per ripetersi?

In vista di-Inter di domani, il nodo più grosso riguarda le possibili alternative in attacco. A tal proposito è da capire anche il ruolo di Markoche, proprio la scorsa stagione, segnò una doppietta nel 2-2 dell’ultima giornata di campionato al Bentegodi.MATTATORE – Tra gli attaccanti che lo scorso anno permisero all’Inter di chiudere la propria stagione evitando una sconfitta, ecco Marko. L’austriaco, partito da titolare, segnò infatti due reti nella sfida che chiuse l’anno della seconda stella per i nerazzurri. Pochi mesi dopo, da capire se scenderà in campo nella gara di domani, dove la squadra di Simone Inzaghi affronterà proprio ilallo stadio Bentegodi. L’ultima presenza da titolare dell’attaccante austriaco risale a quella di UEFA Champions League contro lo Young Boys, con un rigore sbagliato che lo ha abbattuto mentalmente.