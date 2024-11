Amica.it - X Factor 2024: cosa succede nella puntata degli inediti stasera in tv (e dove vederla in chiaro)

Leggi su Amica.it

, arriva laclou: dopo la doppia eliminazione di settimana scorsa, nel quinto Live Show di giovedì 21, su Sky e in streaming su NOW, gli artisti rimasti in gara presenteranno il loro primo inedito. È il momento più atteso dai concorrenti e dai loro quattro giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Sarà come sempre la conduttrice Giorgia a dettare i tempi dello show. I titolidella prima mancheprima manche, gli artisti faranno il loro ingresso ufficiale nel mercato discografico presentando ognuno la propria canzone.Achille Lauro, l’unico ad avere la sua formazione ancora al completo, accompagnerà I PATAGARRI che porteranno Caravan (scritto da loro stessi e prodotto da Bias e Danien); Les Votives che eseguiranno Monster (scritto da loro stessi e prodotto da Gianmarco Manilardi e Danien); Lorenzo Salvetti canterà Mille concerti (scritto dallo stesso Lorenzo con Antonio Mazzareillo e Gianmarco Merolle e prodotto da Danien).